Teststasjon i Bergen framleis stengd på grunn av kolosforgifting blant tilsette

innenriks

Tilsette som har fått kolosforgifting, er undersøkt på legevakta.

– Dei har hatt lette og moderate symptom, og alle prøvar ligg på normalnivå. Dei tilsette har fått legehjelp og informasjon om situasjonen, seier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Tilsette som har vore på jobb andre dagar, vil òg få tilbod om legeundersøking.

Innbyggjarar kan framleis teste seg på Bergen legevakt inntil teststasjonen på Spelhaugen kan opne igjen, men her er det ikkje drive-in, og ein må bestille time på førehand.

– Det er ikkje grunnlag for å mistenkje kolosforgifting hos innbyggjarar som har vore på Spelhaugen for å teste seg, seier Linchausen.

Det går òg føre seg eit arbeid for å utbetre ventilasjonsforholda, skriv kommunen i ei pressemelding.

Koronateststasjonen er eit gammalt biltilsyn som er bygd om. Legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen kommune seier til NTB at kolosen kjem frå bilar, og at kommunen no jobbar med å skaffe seg ei oversikt. Akkurat kva som er årsaka, er ikkje klart, men det har vore problem med ventilasjonssystemet.

(©NPK)