Vi får kanskje aldri svar om munnbind-effekten

Tre veker etter at Oslo kommune stramma inn tiltaka mot koronasmitte, er det lyspunkt. Folkehelseinstituttet meiner tiltaka har hatt effekt, sidan talet på smittetilfelle ikkje har halde fram å auke.

Den mest synlege effekten av tiltaka er det auka talet på maskerte passasjerar på T-bane, trikk, buss og tog. Men kor godt akkurat dette tiltaket verkar for å bremse pandemien, er uvisst.

– I motsetning til utprøving av legemiddel og vaksinar, som er sette i system, så er det vanskelegare med tiltak som går på bruk av munnbind ute i samfunnet og kortare skjenketid, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Lærer av Oslo-utbrotet

På ein pressekonferanse onsdag opplyste ho at instituttet har sett ned ei eiga gruppe som analyserer data frå Oslo om smitten og tiltaka som er sette inn, men førebels er det ingen svar å hente derfrå.

Vold skulle gjerne visst akkurat kva tiltak som har effekt, og seier dei er interesserte i forsking. At sjølve munnbindet kan hindre viruset i å spreie seg, er det ikkje tvil om. Det er det gjort studiar av. Det er òg eit ganske lite inngripande tiltak, peikar ho på.

Men spørsmålet er kor god effekt det har for å avgrense smitten ute i samfunnet.

– Då er vi i stor grad avhengig av mange andre faktorar enn akkurat filtreringsevna: At folk etterlever rådet, men òg at dei bruker det riktig. Det er jo litt ubehageleg å ha på over tid, og det er freistande å dra det ned når du skal snakke med nokon. Då er poenget borte, minner Vold om.

Ho seier det ikkje blir forska så mykje på munnbind som tiltak, men at dei følgjer med på det som kjem av forsking, også internasjonalt. Men likevel:

– Det er ikkje alt det går an å finne ut, seier Vold.

Blir heime smitta og på jobb

Det er uvisst kor lett det er å bli smitta på til dømes T-banen, sjølv om det ikkje er tvil om at det er høgare risiko når folk står og sit tett i rushtida.

Statistikken Folkehelseinstituttet sit på, tyder på at det ikkje er den ukjende medpassasjeren din som utgjer den største faren. Mykje av smitten i Oslo skjer internt i hushald, i mindre grupper og arrangement der fleire menneske har vore samla tett over lengre tid, blir det peikt på i den siste vekerapporten til FHI.

Det same gjeld på nasjonalt plan. Av dei 820 som vart smitta i Noreg i veke 41 og 42, kjenner ein til smittevegen i 764 av tilfella. 35 prosent blir antekne å ha vorte smitta i ein privat husstand. Deretter følgjer jobb eller universitet (17 prosent), privat arrangement (14 prosent) og barar og utestader (9 prosent). For 122 tilfelle, 15 prosent, var anteke smittestad ukjend.

Om desse er smitta av ein framand person på trikken eller butikken eller av ein venn, kollega eller familiemedlem, veit ein rett og slett ikkje.

Vold påpeikar at det er ein god del tilfelle der det ikkje blir opplyst noko om smittevegen.

– I Oslo er det 25 prosent der vi ikkje har kjent smitteveg, opplyser Vold.

