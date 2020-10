Aktor: – Bertheussen hadde orkesterplass i si eiga framsyning

innenriks

I sluttinnlegget sitt sa han at trusselnivået mot dåverande justisminister Tor Mikkel Wara endra seg radikalt etter 6. desember 2018, då den første hendinga sambuaren hans er tiltalt for skjedde.

– PST skjerpa risikovurderinga av Wara to gonger etter det, og det vart sett i gang omfattande tryggingstiltak. Bertheussen kunne sjå dette frå orkesterplass i si eiga framsyning, sa Ranke.

Av tiltaka som vart innførte, var eit såkalla panic room med ei pansra dør i 2. etasje i bustaden til paret.

Tidlegare dommar

– Tenk om det var eit ekstremt miljø som stod bak desse truslane? Då ville straffa mot Mohyeldeen vorte peanuts, sa statsadvokaten.

Påtalemakta meiner at saka skil seg frå tidlegare avgjerder, og at det må visast i ein streng påstand. Ranke viste til at Bertheussen stod bak fleire truslar, og at dei var nøye planlagde.

– I vår sak har tiltalte gjort omfattande førebuingar over lang tid og nøye iscenesett truslane sine, sa statsadvokaten.

Han la ikkje ned påstand om at 55-åringen skal betale sakskostnader, fordi ho har svært avgrensa inntekt, slik at eit krav først og fremst ville ramma Wara, som er fornærma i saka.

– Ein umogleg skvis

Ranke beskreiv Waras situasjon i saka som svært vanskeleg. Før sambuaren vart sikta uttalte han at truslane var skremmande og ubehagelege, og at han oppfatta det som ein trussel mot demokratiet. I retten har Wara derimot tona ned påstandane sine og opptredd støttande.

– Dette er svært krevjande for Wara. Sambuaren hans står tiltalt for svært alvorlege forhold. Han er i ein umogleg skvis, sa aktor.

Han la til at han valde å leggje vekt på utsegner Wara gav som justisminister, og at han ikkje ville kommentere den rettslege forklaringa hans ytterlegare.

Last House

Hermann Skard, som er bistandsadvokat for ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, gjentok at han la ned påstand om erstatning avgrensa oppover til 5.000 kroner.

Han opna for at Wara ikkje snakka sant i retten om ei SMS-utveksling han hadde hatt med Skards klient.

– Han ville nok prøve å hjelpe Laila frå Lødingen, men det er ikkje lurt å krenkje Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Då kjenner han ikkje Ingvil frå Tveita, sa Skard og hevda at Wara i retten har late truverdet til ein justisminister gå ut med badevatnet.

Han var mektig imponert over Bertheussens kommunikasjonsstrategi.

– Ho har klart å gjennomføre dette heilt utan bistand frå nokon som har langt meir kompetanse om dette enn henne. Men ho vart innhenta av politiet, sa bistandsadvokaten og beskreiv seg sjølv som så amatørmessig når det gjeld kommunikasjonsstrategi at han kan kallast Last House.

Referansen sikta til kommunikasjonsbyrået First House, der mellom anna Tor Mikkel Wara arbeider.

