Aktor ber om to års fengsel for Laila Anita Bertheussen

Påstanden frå Ranke kjem etter at medaktør, statsadvokat Marit Formo, konkluderte med at det ikkje kunne vere tvil om at det var Bertheussen som stod bak alle handlingane i tiltalen om truslar mot styresmaktspersonar og skadeverk.

Aktoratet tok utgangspunkt i tidlegare dommar og samanlikna dei med truslane mot Bertheussens sambuar, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara, og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, som begge hadde roller som høvesvis statsråd og stortingsrepresentant då dei fekk eit trusselbrev i posten 29. januar 2019.

– Vi meiner at denne saka skil seg frå tidlegare avgjerder, og det må visast i ein streng påstand, sa Ranke under utgreiinga og viste til at Bertheussen stod bak fleire truslar, og at dei var nøye planlagt.

– I vår sak har tiltalte gjort omfattande førebuingar over lang tid og nøye iscenesett truslane sine, sa statsadvokaten.

Statsadvokaten meinte det ikkje fanst grunnar til at 55-åringen burde få delar av straffa som ein vilkårsdom.

Ranke ville ikkje leggje ned påstand om at Bertheussen skal betale sakskostnader, fordi ho har svært avgrensa inntekt, noko som då ville medføre at eit krav først og fremst ville ramme Tor Mikkel Wara sjølv, som er fornærma i saka.