Dødt prematurt foster funne i uthus i Troms

Politiet gjer no undersøkingar for å prøve å avklare identitet. Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærare analyse. Politiet gjer òg undersøkingar knytt til funnstaden og personar som kan ha tilknyting til adressa, opplyser Troms politidistrikt i ei pressemelding.

– Det er for tidleg å ha noka oppfatning om kva som har skjedd, det står framleis att etterforsking og prøvesvar før vi veit meir om saka, seier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Det vart funne eit prematurt foster på ei anna adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men det er for tidleg å seie om det er nokon samanheng mellom desse to sakene eller ikkje.

