Erna Solberg tronar på topp i maktkåring prega av koronaåret

innenriks

Om du vil du bli mektig er sjansen størst om du har studert økonomi eller om du er politikar. Det er konklusjonen når Kapital for 14. året på rad lanserer lista si over Noregs 100 mektigaste kvinner, i eit år der koronapandemien har rokka ved makta.

Statsminister Erna Solberg (59) tronar likevel på topp som Noregs desidert mektigaste kvinne.

– Ho stod for ein maktdemonstrasjon av dei sjeldne då ho 12. mars i år gjekk i bresjen for å stengje ned Noreg, og innførte dei mest inngripande tiltaka vi har hatt i Noreg i fredstid, seier Kapital-redaktør og juryleiar for kåringa, Vibeke Holth.

Prega av koronaåret

Lista ber preg av at ho er laga i koronaåret. Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg er på niandeplass. Ho er den første på lista som ikkje er politikar.

– Det er ingen tvil om at FHIs statistikk, råd og retningslinjer har hatt stor betyding for kva tiltak som er sett i verk i Noreg for å få bukt med, og slå ned på, pandemien, skriv Kapital.

Pandemien gjer òg at Line Vold, som er ansvarleg for smittevern og beredskap i FHI, kjem inn på 100.-plass, medan Cathrine M. Lofthus, som er administrerande direktør i Helse sør-aust, klatrar frå 21.- til 14.-plass på lista.

– Då heile verda i mars jakta desperat etter smittevernutstyr, tok Lofthus grep. Ordninga ho etablerte – over natta – gjorde at ho fekk ansvar for å byggje opp heile Helse-Noregs lager. Slikt gir ytterlegare makt midt i ein pandemi, skriv Kapital.

Frp-topp fell på lista

Fjorårets nest mektigaste kvinne, dåverande finansminister og Frp-leiar Siv Jensen (51), fell ned til ein sjetteplass etter at ho valde å ta partiet ut av regjering.

Opp på andreplass rykkjer i staden utanriksminister Ine Eriksen Søreide, som i sommar sikra Noreg ein plass i FNs tryggingsråd.

Også Monica Mæland, som var kommunal- og moderniseringsminister i fjor og som no er justis- og beredskapsminister, stig til tredjeplass på maktkåringa.

Politikarar har åtte av dei første plassane på maktlista og blant landets 100 mektigaste finn vi 20 politikarar.

Den yngste på lista er 34 år gamle Tina Bru, som er olje- og energiminister og på femteplass. Den eldste er 68 år gamle Bente Angell-Hansen, som leiar Eftas overvakingsorgan (ESA).

Dei ti mektigaste:

1. Erna Solberg (59), statsminister og Høgre-leiar

2. Ine Eriksen Søreide (44), utanriksminister

3. Monica Mæland (52), justis- og beredskapsminister

4. Guri Melby (39), Venstre-leiar og kunnskaps- og integreringsminister

5. Tina Bru (34), olje- og energiminister

6. Siv Jensen (51), Frp-leiar

7. Iselin Nybø (39), næringsminister

8. Linda Hofstad Helleland (43), distrikts- og digitaliseringsminister

9. Camilla Stoltenberg (62), direktør i Folkehelseinstituttet

10. Hilde Merethe Aasheim (62), konsernsjef i Norsk Hydro

Kjelde: Kapital

(©NPK)