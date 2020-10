Forsvararen tilbakeviste påstand om Bertheussens låge truverd

innenriks

Elden gjekk openbert kamplysten laus på forsvararprosedyren sin etter at aktoratet i saka mot Laila Anita Bertheussen hadde lagt ned påstand om to års fengsel for 55-åringen torsdag formiddag. Elden trekte ikkje uventa fram mangelen på konkrete bevis som peikar mot Bertheussen, og han snakka om skiljet mellom indisiebevis og direkte bevis.

Statsadvokat Marit Formo mistenkeleggjorde onsdag det at Bertheussen hadde nekta å la seg avhøyre vidare av PST, sjølv etter at ho sommaren 2019 hadde fått full innsyn i heile etterforskinga så langt. Dette angreip Elden då han svarte på skuldingane i prosedyren sin.

– Ho fekk råd frå advokaten sin om å stille til avhøyr for det ho var sikta for, men ikkje for eit politi på fisketur. Forsvararrådet er alltid: Forklar deg, men berre innanfor siktinga. Ho var berre sikta for eitt forhold, og det var ho ferdig avhøyrt om på det tidspunktet politiet ville ha henne i nye avhøyr, sa Elden i Oslo tingrett.

Han la til at Bertheussen gjennom sommaren og hausten fekk auka mistillit til PST. Ho opplevde at etterforskinga frå politiet si side var prega av tunnelsyn, og ho opplevde at det kom lekkasjar frå saka.

– Ho sa at «No må det leggjast bort, eg vil ikkje meir». Ho har svart på alle spørsmål her i retten. Ho blir først kritisert for ikkje å forklare seg for politiet, og så blir ho kritisert for å forklare seg for retten, sa Elden.

