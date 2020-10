Frp ber Stortinget hylle Afghanistan-veteranane

innenriks

Neste år er det 20 år sidan norske kvinner og menn for første gong vart sende til Afghanistan som del av ISAF-styrken i etterkant av 11. september. Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) meiner at innsatsen til Afghanistan-veteranane bør markerast på Stortinget.

– Over 8.000 norske kvinner og menn har tenestegjort i Afghanistan. Ti kom aldri heim. Eg har bede Stortingets presidentskap om å sjå på ein passande måte for nasjonalforsamlinga å heidre innsatsen til Afghanistan-veteranane i samband med at vi neste år har hatt norske soldatar i Afghanistan i tjue samanhengande år, seier Gulati til NTB.

Gulati meiner at markeringa bør gjennomførast sjølv om krigen har vore kontroversiell.

– Uavhengig av politisk syn på norsk deltaking i utanlandsoperasjonar er det viktig å anerkjenne og vise støtte til tenesta til soldatane i risikofylte konfliktområde på vegner av kongeriket, seier han.

Afghanistan-krigen har ifølgje Nato vore det lengste og mest krevjande oppdraget deira, med ein styrke på over 130.000 personar frå 50 ulike partnarland på sitt høgste. Noreg har bidrege både med spesialstyrkar, opplæring av afghanske tryggingsstyrkar og personell i ulike funksjonar.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen skriv i ein e-post til NTB at førespurnaden er motteken og vil bli behandla av presidentskapet på vanleg måte.

