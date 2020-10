Gjøvik kommune fryktar superspreiarar

innenriks

Kommuneoverlege i Gjøvik Siri Fuglem Berg seier til Oppland Arbeiderblad at ho fryktar superspreiarar av koronaviruset i kommunen.

Talet på smitta i Gjøvik har stige dei siste dagane, og det kan bli endå fleire. Dei ventar no svar på 82 prøvar som vart tekne onsdag.

– Frykta er at vi har ukjende såkalla superspreiarar, som kanskje ikkje veit at dei er smitta. Derfor ønskjer eg at folk avgrensar den sosiale omgangen sin og nærkontakt med andre enn sine aller næraste, seier kommuneoverlegen.

På seks dagar har 13 personar fått påvist covid-19, og for dei fleste av dei er smittekjelda førebels ukjent.

