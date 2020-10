Halvparten av koronapasientane i Noreg er fødde i utlandet

innenriks

Nesten halvparten, 272 av dei 571 pasientane som har vorte innlagde med covid-19 sidan juni, er utanlandsfødde, viser tal frå sjukehusa som Folkehelseinstituttets (FHI) har samla inn. Fram til juni var ein av tre pasientar i Noreg fødd i utlandet, skriv Aftenposten.

No har FHI sett i gang ei større undersøking for å finne ut kva som er forklaringa.

– Det er viktig å forstå smittesituasjonen totalt sett, og kvifor epidemien har ramma enkelte grupper ekstra hardt, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI meiner dette kan bidra til betre og målretta tiltak.

– Nokre grupper innvandrarar har få smitta. Men alt i alt er innvandrarar klart overrepresentert blant både smitta og sjukehusinnlagde, seier ho.

Sjølv om innvandrarar er overrepresentert i talet på smitta og pasientar, så gir det ikkje utslag i dødstala. Blant dei 277 personane med koronavirus som hadde døydd fram til 11. oktober, er berre 35 fødde i eit anna land. Det svarer til ein del på berre 12,6 prosent. Tala er ikkje aldersjustert.

Professor Esperanza Diaz, som arbeider ved Institutt for global helsemedisin i Bergen, seier det er veldig viktig at dette no blir undersøkt grundigare

– Eg forstår at nokon tenkjer at dette kan vere skadeleg for innvandrarar fordi det kan skape stereotypar og negative haldningar. Det viser at denne haldninga er farleg. Vi kan ikkje ignorere dette, seier Diaz til Aftenposten.

