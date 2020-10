Hareide trygg på siger i Høgsterett

innenriks

Onsdag vart det klart at eit fleirtal på Stortinget vil utløyse paragraf 83 i Grunnlova og be Høgsterett om ein juridisk analyse i saka. Det er første gongen sidan 1945 at ein slik prosedyre blir i bruk teken.

Men samferdselsministeren tek saka med knusande ro.

– Er det eit fleirtal som ber om det, så blir det sånn. Eg er ikkje så bekymra for utfallet av det, for vi har gjort ein grundig og god jobb, seier han.

Trur konklusjonen blir ståande

Hareide meiner det kan diskuterast om jernbanereforma er av ein slik art at det er naturleg å trekkje Høgsterett inn. Men Stortinget har lov til å gjere det, slår han fast.

KrF-statsråden meiner regjeringa har følgt heilt normale prosedyrar. Samferdselsdepartementet har gjort ei grundig vurdering i lovproposisjonen. I tillegg har lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet komme med ei vurdering.

Og begge fell ned på den same konklusjonen, nemleg at suverenitetsavståinga til EU er lite inngripande.

Det betyr at saka kan vedtakast med alminneleg fleirtal i Stortinget.

– No blir Høgsterett beden om å vurdere det same. Eg trur ikkje det blir eit anna svar. Men viss det er dette som skal til for å gi Stortinget den tryggleiken som trengst, så vel eg berre å registrere det, seier Hareide til NTB.

Åtvarar mot politisering

Transportpolitisk talsperson i Venstre, Jon Gunnes, er saksordførar i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han gjer det klart at Venstre kjem til å stemme mot å ta saka til Høgsterett.

– Vi synest det er veldig rart at Høgsterett skal vurdere dette, seier Gunnes til NTB.

– Vi innrettar oss til dei svara som har komme frå Samferdselsdepartementet og lovavdelinga.

Hareide understrekar for sin del at lovavdelinga ikkje er politisk styrt, men kjem med uavhengige vurderingar.

– Og eg håpar jo at vi ikkje skal byrje å politisere Høgsterett. Det er ei utvikling som eg meiner vil vere tvilsam, åtvarar han.

Politisk betent

I EU vart jernbanereforma vedteken allereie i 2016. Det Stortinget skal avgjere no, er om ho skal innlemmast i EØS-avtalen eller ikkje.

EU-pakken inneber mellom anna skjerpa krav om konkurranseutsetjing av togtilbodet, noko som har gjort han betent på venstresida i Noreg.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Raudt har alle signalisert at dei vil seie nei.

Utfordrar topilarstrukturen

Men ein viktig del av bakteppet er òg at reforma utfordrar den såkalla topilarstrukturen i EØS-avtalen.

Topilarstrukturen går ut på at dei tre Efta-landa Noreg, Island og Liechtenstein skal ha sitt eige kontrollsystem gjennom EØS-tilsynet Esa i Brussel og Efta-domstolen i Luxembourg.

I den fjerde jernbanepakken har ein gått bort frå denne modellen. I staden blir det opp lagt til at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndigheit til å ta avgjerder direkte mot aktørar i Noreg. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Dermed blir det overført makt til eit byrå der Noreg ikkje har stemmerett og til ein domstol der Noreg ikkje har dommarar.

Det er dette bakteppet opposisjonen no ønskjer Høgsteretts vurdering av.

Saka har skapt bekymring hos fleire parti for at suverenitetsavståinga kan vere grunnlovsstridig.

