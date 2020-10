Kampsportsenter stengjer ni lokale etter koronasmitte

innenriks

Stenginga gjeld til 1. november og rammar 1.500 medlemmer, skriv Nidaros.

Den smitta personen var på hovudsenteret til klubben på Lade måndag kveld. To grupper, totalt 39 personar, er sette i karantene.

Trondheim har slite med eit større utbrot dei siste vekene. Smitteutbrotet i Trondheim kjem av ein ny variant av koronaviruset som ikkje er sett i Noreg før.

Mellom anna er 220 studentar ved NTNU i karantene etter at to studentar ved fakultet for medisin og helsevitskap er koronasmitta. Den eine studenten fekk påvist smitte onsdag, den andre testa positivt måndag.

Ved Nyborg skule er 30 elevar på 2. trinn sett i karantene etter at ein tilsett, som var på jobb måndag, har testa positivt.

Onsdag vart ytterlegare fire personar stadfesta smitta, medan ni personar testa positivt tysdag.

