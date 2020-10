Mange lèt seg lure av koronarelaterte svindel-e-postar

innenriks

IT-selskapet Knowbe4 åtvarar no mot slike e-postar og ber folk vere ekstra skeptiske viss det står «COVID-19» eller «koronaviruset» i emnefeltet i ein e-post.

Også i andre kvartal dominerte dei koronarelaterte svindel-e-postane, ifølgje IT-selskapet.

– I pandemien har vi sett at hackarar utnyttar folks svakheiter ved å sende meldingar som skaper frykt, uvisse og tvil. Rapporten vår for tredje kvartal stadfestar at koronavirus-relaterte e-postar framleis er den mest lovande angrepsmåten for svindlarar, seier Kai Roer, dagleg leiar i CLTRe, forskingssenteret til KnowBe4.

IT-selskapet har undersøkt titusenvis av phishing-e-postar sende ut som del av eit opplæringsprogram og sett på kva flest mottakarar går på. Oversikta for tredje kvartal viser at halvparten av e-postane som flest klikka på, hadde eit koronavirus-relatert bodskap i emnefeltet.

