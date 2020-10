NRKs Debatten-program om Bertheussen-saka fekk ros i Kringkastingsrådet

innenriks

– Eg såg Debatten og kan ikkje seie at eg reagerte. Det er ikkje noko forskjell på om denne saka blir dekt i Debatten eller på annan måte i media, sa medlem Tove Karoline Knutsen under Kringkastingsrådets møte torsdag, ifølgje Medier24.

Under møtet behandla Kringkastingsrådet ei klage mot NRK-programmet Debatten der temaet 29. september var Bertheussen-saka. Programmet var ikkje ein debatt i tradisjonell forstand, men heller ein gjennomgang av saka med fleire journalistar og kommentatorar.

Ifølgje Kampanje reagerte klagaren på at Bertheussen-saka vart gjenstand for debatt utan at det hadde komme dom i saka.

– Det var interessant å følgje med, og det er viktig at ei sånn sak blir gjenstand for debatt og dekt i media, sa Knutsen.

Også rådsmedlemmene Marius Karlsen og Vebjørn Selbekk gav ros til NRK for programmet.

