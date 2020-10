Nakstad: Smitten har nådd dei eldre, derfor stig talet på innlagde

innenriks

44 koronasmitta var torsdag innlagd på sjukehus. Det er åtte fleire enn onsdag.

Ikkje sidan 22. mai har så mange koronasjuke vore innlagde på sjukehus i Noreg. Då var det 45 innlagde koronapasientar.

Fire av koronapasientane får respiratorbehandling, ifølgje oversikta til Helsedirektoratet. Det er to fleire enn onsdag.

Smitten har nådd dei eldre

– Vi har sidan august sett ei stigning i smittetala i Noreg, men til no har det vore mest smitte blant dei unge. No ser vi at smitten spreier seg til eldre menneske, og derfor får vi fleire innleggingar, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han seier at unge nesten aldri blir innlagde på sjukehus, medan eldre er meir utsette for alvorleg koronasjukdom.

– Dersom smittetala held fram med å auke er det ein risiko for at også talet på innleggingar vil auke framover.

Karantenereglane blir brotne

Ifølgje Nakstad kjem dei fleste smittetilfella i Noreg no av at karantenereglane ikkje blir følgde.

– Vi må jobbe hardare for å nå ut til dei gruppene som bidreg til mest smittespreiing, seier han.

Det gjeld i hovudsak unge menneske og arbeidsreisande.

– Det er mogleg at vi ser ein haustferieeffekt på smittetala som kjem av at folk har feriert i heimland utanfor Noreg, seier Nakstad.

192 nye koronasmitta siste døgnet

Av pasientane som torsdag er på sjukehus, er 31 innlagde på sjukehus i Helse sør-aust, sju i Helse vest, to i Helse Midt-Noreg og fire i Helse nord.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall i Noreg sidan mars.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 16.963 koronasmitta personar her i landet. Det er ein auke på 192 melde tilfelle siste døgn.

[if !supportLists]– [endif]Det er urovekkjande at trenden held fram og at kommunar og sjukehus merkar smitteauken på drifta si, seier Nakstad.

