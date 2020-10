Ny analyse viser kraftig vekst i datasenternæringa

innenriks

Ifølgje ein ny ringverknadsanalyse kan norsk datasenternæring allereie om fem år kunne bidra med over 11.000 arbeidsplassar her i landet.

– Vi har gode føresetnader for å bli ein viktig datasenternasjon. Regjeringa har lykkast med å leggje til rette for viktig verdiskaping i distrikta. No vil vi satse endå meir, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ringverknadsanalysen er utarbeidd av Implement Consulting Group på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den viser at bransjen investerer rundt 2,7 milliardar kroner i nye datasenter i 2019 og 2020, noko som er ein kraftig vekst samanlikna med tidlegare år.

– Rapporten viser at Noreg har gode føresetnader for å skape arbeidsplassar og aktivitet i lokalmiljø der det blir etablert datasenter. No er det viktig at vi gjer det vi kan for å utløyse dette potensialet i det vidare arbeidet, seier Helleland, som varslar auka satsing på denne næringa framover.

Regjeringa er no i gang med å oppdatere datasenterstrategien frå 2018 og skal vere klar med ein ny strategi innan utgangen av juni 2021.

Blant tiltaka som vil bli vurderte, er ytterlegare kompetanseutvikling i Noreg, tiltak for å styrkje klimastrategien til norske datasenter og felles marknadsføring internasjonalt for å tiltrekkje utanlandske aktørar.

