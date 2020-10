Nye AMK-sentralar blir leverte av IT-selskapet Locus Solutions

innenriks

Dei nye løysingane skal gjere dei akuttmedisinske kommunikasjonssentralane (AMK), som handterer 113-samtalar, meir effektive og betre rusta til å gi rettleiing, opplyser Sykehusinnkjøp HF i ei pressemelding.

Dei nye løysingane vil òg gjere det lettare for sentralane å avlaste kvarandre, noko det vart sett søkjelys på etter terroraksjonen 22. juli 2011.

– Locus Solutions AS leverte det beste tilbodet, og er derfor vald som leverandør. Dette er løysingar som lenge har vore etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt nøgde med at vi no har fått på plass denne avtalen, seier Hanne Klausen, klinikkdirektør i Helse Bergen og styreleiaren for prosjektet.

Arbeidet med å innføre ei ny AMK-løysing starta i august 2020. Etter planen skal det kunne brukast frå hausten 2022.

