Vektarselskap permitterer streikeleiarane

innenriks

Onsdag fekk dei hovudtillitsvalde i Securitas og Avarn brev om at dei er delvis permitterte frå stillingane sine, melder Klassekampen.

Hovudtillitsvald Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert. Grunngivinga han har fått, er at 60 prosent av medlemmene hans no er i streik. Hovudtillitsvald Ole Morten Karlsen i Avarn Security AS er 40 prosent permittert.

– Vi skal vere skjerma for permitteringar i samsvar med hovudavtalen. Eg meiner permitteringa er usakleg og vil køyre tvist på den, seier Karlsen til Klassekampen.

– Permitteringar ikkje til å unngå

Vektarar organiserte i Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) og Parat (YS) gjekk 16. september ut i streik etter at meklinga i lønnsoppgjeret ikkje førte fram. I alt er 2.169 vektarar no i streik.

Securitas svarer ifølgje Klassekampen slik på spørsmålet om kvifor dei har permittert sin hovudtillitsvalde:

– Securitas er ein seriøs arbeidsgivar og samfunnsaktør som held seg til lov og avtaleverk. For oss er det viktig å opptre korrekt òg i denne situasjonen, skriv regiondirektør Dorothy Billett i Securitas i ein e-post.

Avarn seier streiken fører til store konsekvensar både for bedrifta og kundane.

– Då er permitteringar dessverre ikkje til å unngå, verken for operativt eller administrativt personell, skriv kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn Security i ein e-post.

Industri Energi reagerer

Etter at permitteringane av dei tillitsvalde vart kjende, har fagforbundet Industri Energi bede om eit møte med Avarn Security. Industri Energi har gjennom holdingselskapet sitt avtale med Avarn om tryggingstenester i bygget til forbundet i Stavanger.

– Vi er ein stor arbeidstakarorganisasjon, og det er svært viktig for oss at dei vi kjøper tenester av, følgjer spelereglane i norsk arbeidsliv, og at dei har eit godt partssamarbeid internt. Å permittere tillitsvalde midt i ein arbeidskonflikt er det stikk motsette av dette, seier forbundsleiar Frode Alfheim i ein e-post til NTB.

Han oppmodar samtidig andre som kjøper tenester frå Securitas og Avarn Security, til å reagere på permitteringane.

– Vi må vise forbrukarmakt og vere tydelege på at spelereglane i norsk arbeidsliv er til for å følgjast, seier Alfheim.

(©NPK)