Wizz Air varslar ytterlegare seks flyruter i Noreg

Wizz Air-sjef József Váradi kom med nyheita under eit digitalt pressemøte torsdag. Han fortalde at førehandsbestillingar av billettar på rutene dei allereie har varsla, har gått betre enn venta, og at dei derfor opnar fleire.

No vil selskapet òg flyge dagleg mellom desse norske byane:

Trondheim – Stavanger

Trondheim – Bodø

Tromsø – Bodø

Oslo – Ålesund

Oslo – Bodø

I tillegg vil selskapet flyge mellom Tromsø og Stavanger tre gonger i veka.

Wizz Air har tidlegare kunngjort at dei startar opp med daglege flygingar mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Tromsø frå 5. november.

Boikott

Selskapet fått krass kritikk for haldningane sine til fagforeiningar, mellom anna etter at Varadi uttalte at dei var eit fagforeiningsfritt selskap i samband med etableringa i Noreg.

Fleire fagforeiningar har gått inn for boikott, og statsminister Erna Solberg (H) er blant dei som har sagt at ho ikkje vil flyge med selskapet.

– Eg respekterer hennar syn fullt. Eg håpar at ho ombestemmer seg når ho forstår effekten av Wizz Air og verdiane vi tek med oss til landet, sa Váradi under pressekonferansen.

– Ikkje mi avgjerd

Han avviste at dei nektar tilsette å fagorganisere seg, men sa at dette er opp til dei tilsette sjølv.

– Det er ikkje mi avgjerd. Det er ei avgjerd som må takast av folka i selskapet og ikkje av folk utanfor, sa han.

Han avviste òg at selskapet har skvisa ut folk som har organisert seg i andre land.

Wizz Air har hatt utanlandsruter frå Noreg i fleire år og flyg i dag frå utlandet til ni norske flyplassar, men det er først no dei byrjar å flyge mellom norske byar. I 2019 var Wizz Air det femte største flyselskapet hos Avinor med over 1 million reisande.

