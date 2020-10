Bertheussen med rykande revolver i retten

innenriks

Veskene har vore eit samtaletema under heile straffesaka mot 55-åringen. Bertheussen nektar all skuld i saka om truslar mot demokratiet, sin eigen sambuar Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde og har komme med stoffnett med ein ny bodskap på nesten kvar dag.

Fredag er siste dag i den omfattande rettssaka. Det er Bertheussens eigen forsvarar, advokat Bernt Heiberg, som skal drøfte straffespørsmålet for dei påtalte forholda.

Sjølv stilte den tiltalte med eit nett påtrykt ein rykande revolver og ei sjekkliste over bevisa i saka. Medan det er hukt av for «NEI» bak orda «DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitne, tilståelse og den skyldige» er det hukt av for «JA» for «alibi».

Motivet er eit openbert innlegg for Bertheussens påstått uskuld i saka. Påtalemakta har vorte kritisert for å mangle konkrete, fellande bevis, ofte omtalt som ein «smoking gun» eller nettopp ein rykande pistol i amerikanske domstolar, som knyter 55-åringen direkte til dei åtte handlingane i tiltalen. Aktoratet meiner på den andre sida at kjeda av indisium er så sterk at dei held til å dømme henne.

