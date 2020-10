Bussoppgjeret godteke, ingen ny streik

innenriks

– Vi er glade for at oppgjeret no er endeleg godkjent, og at ny konflikt blir unngått. Dermed kan passasjerane stole på at bussane køyrer som vanleg til jobb, skule og fritidsaktivitetar, seier administrerande direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Det vart brot i meklinga om bussoppgjeret 20. september, og alle sjåførar i Oslo og Viken vart tekne ut i streik same dag. Etter elleve dagar vart streiken avslutta. På det meste var over 8.000 av dei 12.000 bussjåførane i landet i streik inntil partane vart samde om eit nytt oppgjer med hjelp frå Riksmeklaren.

– Arbeidsgivarsida strekte seg langt for å oppnå semje 1. oktober. Mellom anna fekk sjåførane kompensasjon for moderate tillegg under samordna hovudoppgjer i 2018. Gjennomsnittleg årslønn for bussjåførar vil etter oppgjeret liggje på 463.000 kroner, seier Stordrange.

