Fleire Sp-toppar seier største parti må få velje statsminister

Då Ap, Sp og SV gjekk til val i 2005, var Ap-leiar Jens Stoltenberg den klare statsministerkandidaten. Då fekk Ap 32,7 prosent og Sp 6,5 prosent oppslutning.

På ei meiningsmåling i Dagbladet fredag får Ap 19,5 og Sp 17,8 prosent. På Vårt Lands måling same dag er avstanden litt større. Der får Ap 23,5 og Senterpartiet 16,6 prosent oppslutning.

Overfor TV 2 nyleg ville ikkje Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum avklare kven som er statsministerkandidaten til partiet til stortingsvalet for neste år.

Likevel seier fleire Sp-toppar no ope at dei vil ha Vedum som statsminister i ei ny Ap/Sp-basert regjering.

Hilde Kraggerud, leiar i Østfold Senterparti, seier på spørsmål frå Aftenposten at Sp-leiaren bør bli statsminister om Sp blir større enn Ap ved valet neste haust. Leiar i Hordaland Sp, Jostein Ljones, seier det er «naturlig at det partiet som er sterkest får de mest innflytelsesrike posisjonene». Fylkesleiarane i Rogaland, Troms, Agder og Finnmark er på same linje.

Samtidig er leiande Sp-profilar i Nordland, Trøndelag, Vestfold, Buskerud Hedmark og Oslo, litt meir avventande.

– Vi bestemmer ikkje noko om posisjonar og personar før valet, seier Kathrine Kleveland, leiar i Vestfold Sp.

