Gjeninnfører ikkje nasjonal skjenkestopp

innenriks

– Dei tiltaka vi har letta på, har vi i utgangspunktet ikkje planar om å reversere, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho viser til lettar i restriksjonar utelivet har vorte pålagt, som skjenkestopp ved midnatt. Solberg nemner òg dei første lettane innan breiddeidretten.

– Vi ser ikkje dei tinga som tydelege smittestader no. Så lenge ein lokalt innfører reglar ved store utbrot vil det fungere, seier Solberg.

Ho seier at vi no veit meir om korleis og kvar smitten spreier seg, og kva område som er sårbare no.

– Det er der vi må setje inn tiltak.

(©NPK)