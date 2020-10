Grande kritiserer den politiske journalistikken i Noreg

innenriks

– Det har vorte ein enorm flokkmentalitet. Alle skal stille sine eigne spørsmål og lage dei same sakene. Viss du gir nokon eit svar, så blir dei andre sure. Ein skal svare på einsidig mykje, sa Grande på ei markering i samband med Stortingets hundreårsjubileet til presselosje torsdag, skriv Medier24.

Grande meiner at politisk journalistikk var betre før, og ho innrømt at ho tidlegare har vegra seg for å kritisere media.

– Å kritisere pressa er som å stikke hovudet inn i munnen til løva og seie at den har dårleg ande, sa Grande.

Ho meiner at sitatpraksisen i den politiske journalistikken har utvikla seg til det negative.

– Det å spørje det same spørsmålet om igjen til nokon seier feil, det er nytt. Eg meiner det ikkje er ein styrke, sa 51-åringen, som førre månad gjekk av etter ti år som Venstre-leiar.

Dersom utviklinga held fram, så vil ein til slutt berre sitje igjen med politikarar ein ikkje likar, meiner ho.

– Ein vil ende i ein situasjon der politikarane kjem med eit «statement» og går vidare viss ein held fram med å sitere slik ein gjer i dag. Då endar de opp med Trump, sa Grande.

