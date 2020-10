Høgsterett: Mobiltitting ved raudt lys er ulovleg

innenriks

Høgsterett har teke stilling til om mobilbruk ved raudt lys er å rekne som «under køyring», og dermed straffbart.

Bakgrunnen er to saker der førarane fekk førelegg for mobilbruk medan bilen stod stille i trafikken.

Ein mann i 40-åra sjekka klokka på mobiltelefonen medan bilen stod stille på raudt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det vart han ilagd eit førelegg han nekta å vedta.

I Oslo tingrett vart han dømd til å betale ei bot på 2.000 kroner.

I ei liknande sak fekk ei kvinne i byrjinga av 20-åra førelegg for mobilbruk for å ha kikka på mobilen i stillståande bilkø i Drammen. Køen gjorde at motoren til bilen automatisk skrudde seg av. Då køen byrja å røre seg, la ho bort mobilen.

I lagmannsretten vart dei tiltalte frifunne for brot på forbodet mot bruk av handhalden mobiltelefon under køyring.

Høgsterett kom under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfella hadde skjedd «under køyring» og dermed innebar brot på forbodet.

Fleirtalet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen framleis er ein aktiv del av trafikken, blir dekt av ordlyden i forbodet om at føraren «ikkje [må] bruke mobiltelefon under køyring».

Mindretalet la til grunn at forskriftsregelen var uklar og derfor ikkje gav tilstrekkeleg klar heimel for straffansvar.

Avgjerda frå Høgsterett klargjer rekkjevidda av forbodet mot å bruke handhalden mobiltelefon under køyring.

