Historisk bankid-dom i Høgsterett

Høgsterettsdommen er historisk sidan det er første gongen at Høgsterett tek opp ei sak om erstatningsplikta ein bankkunde har ved bankid-svindel, ifølgje Dagens Næringsliv.

Dommen i Høgsterett var samrøystes, og slår fast at mannen har «opptrådt noe uforsiktig ved sin oppbevaring av kodebrikken», men retten finn likevel at mannen ikkje har opptredd så aktlaust at det utløyser noko erstatningsansvar.

Dermed har Easybank tapt fullstendig i den øvste domstolen i landet og må òg betale sakskostnadene til mannen på rundt 1.250.000 kroner.

– Høgsterett har med denne dommen slått fast at bankane har eit langt større ansvar ved svindel med bank-ID enn dei så langt har teke. Dette er derfor ein siger for forbrukarrettane, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet i ei pressemelding.

Eit ektepar er tidlegare dømt for å ha brukt bankid-en til mannen til opptak av totalt 14 lån og kredittar fór til saman 1.582.328 kroner. Easybank valde å rette erstatningskravet sitt, for eit lån på 100.000 kroner, mot Kristiansandsmannen, sjølv om retten såg bort frå at han hadde medverka til låneopptaket.

Mannen hadde teke vare på kodebrikka i eit låst skap på arbeidsplassen sin, og det har ikkje vorte avklart korleis ekteparet som misbrukte bankID-en hans hadde fått tak i passordet hans. Høgsterett meiner ein ikkje kan sjåast bort frå at det vart brukt ein såkalla «keyloggar» for å hente ut informasjonen.

Ifølgje rett24.no kan avgjerda få betydning for ein lang straum av såkalla ID-tjuveri-saker, som for tida florerer i rettsapparatet og klagenemnda.

