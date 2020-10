Kulturrådet har opna for søknader til stimuleringsordninga

innenriks

Søkjarar frå heile landet skal få tildelt middel frå støtteordninga, og Kulturrådet skal ikkje gjere kunstfaglege skjønnsvurderingar, opplyser dei i ei pressemelding.

Ordninga gjeld frå 1. oktober og ut året og har dermed tilbakeverkande kraft.

– Eg er imponert over kor raskt Kulturrådet har klart å få dette på plass. På rekordtid har Kulturrådet fått opp ordninga, og dei skal no komme fort i gang med søknadsbehandlinga. Her dreg alle gode krefter saman for å få hjula i gang, og utbetalingane skal komme fortløpande og raskt, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Han oppmodar alle arrangørar til å gjennomføre planlagde arrangement og ikkje avlyse desse.

– Dette betyr meir aktivitet, meir jobb og meir løn til dei som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsveg. Denne ordninga vil gi mange gode kunst- og kulturopplevingar over heile Noreg, og ho vil bidra til ein levedyktig kultursektor òg etter at pandemien er over, seier Raja.

