Nakstad: – Må gjere endringar for å få kontroll på pandemien

innenriks

Natt til fredag var det registrert 17.233 koronasmitta personar her i landet. Det er ein auke på 270 melde tilfelle siste døgn.

Auken gjer at vi nærmar oss nivået frå mars, då det på det meste var mellom 200 og 300 daglege smittetilfelle.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til NRK at tala viser at det er tydeleg at vi må gjere endringar for å framleis ha kontroll på pandemien i Noreg.

– Først og fremst må vi sørgje for at etterlevinga av dei noverande råda og tiltaka blir styrkt, det er for mange døme på at smittevernet glepp i praksis, og vi må jobbe meir målretta mot miljø og situasjonar der vi veit smitterisikoen er størst, seier Nakstad.

– Vi vurderer òg sjølvsagt kontinuerleg andre tiltak som kan bli aktuelle der smitten er størst.

Torsdag var 44 koronapasientar var innlagde på norske sjukehus. Det er det høgaste talet sidan 22. mai.

(©NPK)