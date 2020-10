Nordea gjer det betre enn forventa i tredje kvartal

innenriks

Resultatet er betre enn forventa, skriv Dagens Næringsliv.

– Driftsresultatet auka med 24 prosent samanlikna med tredje kvartal 2019, inntektene auka med fire prosent og kostnadene fall med seks prosent, som betyr at vi har teke bestemte steg mot vårt kostnad-til-inntekt-mål, seier Nordea-sjef Frank Vang-Jensen i ei melding ifølgje avisa.

Netto renteinntekter enda på 1,15 milliardar euro i tredje kvartal, opp frå 1,08 milliardar euro frå same periode i fjor.

I ei pressemelding opplyser Nordea Noreg at veksten i utlån til bustad i tredje kvartal var 11 prosent. I løpet av kvartalet auka utlånet til norske hushald med 10 milliardar kroner. Nordeas utlån til bedrifter i Noreg har auka med 10,8 prosent, og er no 17,6 prosent høgare enn på same tid i fjor.

– Vi håpa alle at hausten ville vere forskjellig, men framleis blir prega mange av korona. Fleire bedrifter i ulike sektorar er framleis sterkt påverka, og vi jobbar tett med kundane for å hjelpe dei gjennom ei utfordrande tid. Samtidig ser vi stor vilje til omstilling, og vekst i mange næringar, seier Storset.

Etter fleire kvartal med større tapsavsetningar grunna koronautbrotet, kan ein no reversere delar av avsetningane. I tredje kvartal er det gjort netto tilbakeføring av tapsavsetningar på 193 millionar kroner, skriv banken i ei pressemelding.

