Nordland fylkeskommune vil ikkje at tilsette flyg med Wizz Air

innenriks

– Dette handlar om at Nordland fylkeskommune er ein stor innkjøpar. Vi set ned foten for eit selskap som ikkje gir dei tilsette moglegheit til å inngå tariffavtalar, seier fylkesrådsleiar Tomas Norvoll (Ap).

Wizz Air har fått krass kritikk for haldningane sine til fagforeiningar, mellom anna etter at Wizz Air-sjef József Váradi i samband med etableringa i Noreg uttalte at dei var eit fagforeiningsfritt selskap.

– Nordland fylkeskommune er ein stor og viktig innkjøpar i Noreg. Vi skal bruke rolla og posisjonen vår til å fremje det seriøse arbeidslivet, seier nestleiaren i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp).

Fleire fagforeiningar har gått inn for boikott, og statsminister Erna Solberg (H) er blant dei som har sagt at ho ikkje vil flyge med selskapet. Wizz Air-sjefen har uttalt at han respekterer synet til den norske statsministeren «fullt ut».

– Wizz Air følgjer gjeldande lover og reguleringar i alle land vi opererer i. Det er avgjerande og uunnverleg for verksemda vår. Vi respekterer den norske arbeidslivsmodellen fullt ut og vil sjølvsagt overhalde det norske regelverket, sa personaldirektør Johan Eidhagen i ei pressemelding sendt ut førre veke.

