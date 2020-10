Norske forskarar kartlegg symptom og plager etter covid-19

innenriks

Forskinga på fenomenet som også har fått sitt eige namn – «long covid» – blir innlemma i forskingsprosjektet COVITA ved Sørlandet sjukehus og Sjukehuset Telemark med håp om å kartleggje og teste fleire enn 1.000 deltakarar regelmessig dei neste tre åra. Der er målet å finne ut meir om dei som har testa positivt på koronaviruset SARS-CoV-2: om immunitet, sporbare seinfølgjer av infeksjonen og kva faktorar som kan ha gitt auka risiko for å bli smitta.

– Når vi skal gjere dette store arbeidet, kan vi ikkje la vere å høyre med dei korleis det har gått med dei, kartleggje korleis dei føler seg. Vi ser allereie konturane av at symptom og plager som blir relaterte til såkalla long covid kan bli eit kjempeproblem framover, i utlandet og i Noreg, seier nevrolog Randi Eikeland og fungerande smittevernoverlege ved SSHF.

Som prosjektansvarleg i Agder var ho spesielt klar over at eigenopplevinga til deltakarane måtte med i kartlegginga.

– Dette har vi gjort før her på Sørlandet sjukehus. Vi har jobba med flåttborne sjukdommar, så dette har vi kompetanse på., seier ho til NTB.

Det er ei handfull forskingsprosjekt i Noreg som ser på langtidseffektar av covid-19 på pasientar, men ingen andre som hittil tek tak i long covid.

Møtest på nett

Folk som stod fram med opplevingane sine med langvarig covid-19 byrja for alvor å dukka opp då smittetala roa seg noko i sommar. Medan styresmakter letta på tiltak, og alvorleg sjuke vart friske, var det mange som opplevde at dei sleit med konsentrasjon og minne, eller dei var utslitne eller kortpusta.

Fleire rapporterer enno at dei er følelsesmessig og fysisk utmatta, eller på annan måte ikkje kjem seg skikkeleg.

– Dei stiller spørsmålet: veit vi eigentleg heilt sikkert at ein blir heilt frisk igjen etter sjukdommen, seier Eikeland.

Under emneknaggen longcovid har desse såkalla longcovidarane eller longhaulerane funne saman i gjensidig forståing og trøyst på sosiale medium og andre forum.

Redaktør Kari Tveito i Tidsskrift for Den norske legeforening skriv i ein kommentar nyleg at det kanskje seier noko om manglande oppfølging og forståing i helsevesenet.

Åtvarar mot frykt

Lege og postdoktor Henrik Vogt ved Senter for medisinsk etikk har lenge vore kritisk til ein fryktskapande presentasjon av informasjon om dei moglege eigenskapane til koronaviruset og symptom folk kan gå og kjenne etter om dei har.

Under «Smitteverndagene for spesialist- og kommunehelsetjenesten 2020» som vart halde førre veke, sa han at konsekvensen kan bli «eitt av dei mest kostbare og omfattande problema vi står overfor i helsevesenet over og i etterkant av pandemien». Han ønskjer forskinga velkommen og meiner det er viktig at dette blir ettergått.

– Vi ser at long covid blir gjenstand for ein del mystifisering og eksepsjonalisme. Med det meiner eg at ein ser bort frå kunnskapen ein allereie har om postvirale syndrom, seier Vogt, og viser til at det ikkje er ukjent at ein kan få utmattingssyndrom med mange symptom etter ein virussjukdom.

Han minner om at hjernen ved frykt for eit symptom ikkje berre er i stand til å forsterke symptomet, viss det er til stades, han er òg i stand til å skape og forlengje det.

– Eg meiner ikkje med dette å seie at frykt, forventning, symptomfokus eller vedvarande stress forklarer heile symptombiletet hos alle etter covid-19. Men når forskinga skal i gang no, er det viktig at det òg blir sett søkjelys på at symptom kan oppstå og forsterkast av frykt og tru på at dei er der, seier han.

