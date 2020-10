Ny bok: Full skjering mellom UD og E-tenesta då Frode Berg skulle heim

innenriks

Det skriv NRK-journalist Morten Jentoft i den nye boka si «I grenseland». Etterretningstenesta hadde ein plan om å ta imot Berg då han kom til Litauen, beklage det som hadde skjedd og tilby han ein solid kompensasjon frå den norske staten.

Men på den andre sida ønskte ikkje Berg å treffe folk frå E-tenesta rett etter frigjevinga. Og norske styresmakter hadde sagt at dette var ei konsulær sak som vart handtert av Utanriksdepartementet.

Karsten Klepsvik var Noregs ambassadør i Litauen då Berg vart frigitt og kom spaserande over grensa frå Russland til Litauen for eitt år sidan.

«Stemningen ble så amper at Klepsvik måtte sette hardt mot hardt og si at han ville trekke seg fra hele operasjonen hvis det ikke ble han som møtte Frode Berg først,» skriv Jentoft.

«Enden på visen var at det måtte ringes til Oslo, og fra Statsministerens kontor var beskjeden klar: Det var UD og Klepsvik som skulle ta imot Frode Berg.»

Dømd for spionasje

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert av russisk tryggingspoliti 5. desember 2017.

Han vart skulda og dømd til 14 års fengsel for spionasje og var nesten to år i fengsel før han vart benåda i samband med ei fangeutveksling i fjor haust.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men har peikt på at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

Jentofts bok gir eit detaljert innblikk i korleis Berg opplevde tida i russisk fangenskap.

Hemn og hat

Det er ei historie om sjokk over å bli arrestert midt i Moskva, ein konstant kamp for å forstå kva som gjekk føre seg i saka hans, og bitterheit mot dei som sende han ut på det fatale oppdraget.

«8. juni var det hevntanker som raste rundt i hodet til Frode Berg», skriv Jentoft, og siterer frå Bergs dagbok:

«Hvem dolker meg i ryggen neste gang? For å samle tankene må jeg bare over i hat og hevn, hvordan sanksjonere de som har ledet meg ut i det her.»

Historia blir prega av Bergs kamp for å halde seg fysisk og psykisk oppegåande. Om endelaus venting, voner og vonbrot. Om fengselsvakter som berre snakkar russisk, mangel på dopapir, kålsuppe og graut på menyen og utfordringane ved å dele celle på 9 kvadratmeter med ein annan innsett 23 timar i døgnet.

«Jeg slites i stykker. Gråt meg i søvn», skreiv Berg 19. mai 2018, på konfirmasjonsdagen til barnebarnet Veronica.

Kjærleik og mistillit

Dagboknotata til Frode Berg og kona hans Anita Berg er ein sentral del av boka. Notata fortel om ein sterk kjærleik mellom dei to, men òg om mistillit og kriser.

«Jeg er litt redd jeg ikke skal klare å holde unna det totale sammenbrudd. Hvor sterk er jeg?», skreiv Frode Berg i januar 2019.

Bakgrunnen for akkurat den mentale påkjenninga var at Anita hadde sagt rett ut at ho «følte det bittert at Frode ikke hadde fortalt henne hva han holdt på med, men i stedet valgt å betro seg til en annen kvinne».

«Det har vært en ekskludering av meg, stilltiende, og alt jeg står for», skreiv Anita.

Bakgrunnen var at Frode Berg – lenge før arrestasjonen – hadde antyda kva han var involvert i, overfor journalisten og vennen Trine Hamran.

For Frode Berg var likevel støtta frå Anita og dottera Christina avgjerande for at han kom seg gjennom påkjenninga. 6. desember 2018 fekk Berg besøk av sjømannspresten Line Kvalvaag i fengselet.

«Hun hadde pratet med Anita og fortalt noe som jeg har visst i over 40 år. Hvor godt menneske Anita er, savnet ble ikke mindre etter dette. Tårene kom hos meg», skreiv Berg i dagboka.

