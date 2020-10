Oslo, Bergen og Stavanger får 5G i år

innenriks

– Det vi gjer no, er at vi trykkjer på knappen i Oslo, Bergen og Stavanger. Men å trykkje på knappen betyr ikkje at du kan springe ut og bruke det no, men vi skal starte bygginga no. Gjennom året vil vi ha fleire stasjonar oppe i dei byane, seier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til TV 2.

I mars vart Trondheim den første norske storbyen som fekk det nye 5G-nettet, då Telenor opna det nye nettet ni ulike stader i landet.

Frå og med neste år vil òg Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Ålesund, Tromsø og Bodø få 5G-nettet.

– Innan 2024 skal 8.500 basestasjonar ha 5G. Heile Noreg vil ha 5G innan drygt fire år, seier han.

Telenors 3G-nett vil bli skrudd av rundt om i landet innan året er omme.

