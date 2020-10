Regjeringa kuttar gebyra ved pengekrav

innenriks

Den nye maksimalsatsen er sett til halvt rettsgebyr, tilsvarande 586 kroner, med unntak av tvangssal av bustad der satsen er sett til eitt rettsgebyr (1172 kroner).

– Kreditorane har hatt høve til å krevje for mykje i sakskostnader, og dette har det vore viktig for meg å rydde opp i. Regjeringa har redusert for høge gebyr både i statleg og i privat sektor. Vi innfører no nye maksimalsatsar for å redusere kostnadene for skyldnaren, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Dei vedtekne endringane tek til å gjelde 1. februar 2021.

(©NPK)