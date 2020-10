Smittehoppet: Framleis ganske annleis enn i mars

innenriks

Fredag vakna nordmenn opp til nyheita om at det er registrert 270 nye koronasmitta det siste døgnet. Berre fem gonger tidlegare – og ikkje sidan slutten av mars – har smittetala vore så høge.

Smitten aukar mest i Rogaland (26 nye tilfelle det siste døgnet), Vestland (52 nye tilfelle), Viken (64 nye tilfelle) og Oslo (83 nye tilfelle), viser tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS)

Styresmaktene har varsla nye grep for å få kontroll på smitten og har innkalla til pressekonferanse klokka 13 fredag. Men det er lite truleg at dei vil gå like hardt til verks som då landet stengde ned 12. mars.

Færre på sjukehus

Situasjonen var òg ganske annleis den gong.

Sist gong talet på nye registrerte smitta var like høge som no – i perioden 20. mars til 26. mars – hadde ein dagleg mellom 29 og 56 nye innlagde på sjukehus med koronasmitte, ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Til samanlikning vart tre nye personar innlagde med korona onsdag denne veka, åtte tysdag og éin måndag denne veka.

Talet på talet på nye innlagde har lege jamt under ti sidan april.

På det meste (1. april) var 325 innlagde på sjukehus med covid-19 i Noreg. Ser ein på 26. mars – altså sist gong ein såg like høge smittetal – var 266 innlagde på sjukehus, mellom dei 70 på intensivavdeling, viser tal frå Helsedirektoratet.

Torsdag denne veka var 44 innlagde på sjukehus, derav 4 på intensivavdeling.

Smitten aukar

Éin annan forskjell frå situasjonen i slutten av mars, var at smitten den gong var minkande. FHI har tidlegare berekna at det såkalla R-talet truleg hadde gått ned til rundt 1 allereie då dei mest omfattande koronatiltaka vart sett i verk 12. mars. Talet viser kor mange kvar smitta person smittar vidare.

I dagens situasjon anslår styresmaktene at smitten aukar og at R-talet er på 1,1. Men det er rett nok vanskelegare å berekne dette talet nøyaktig no, nettopp fordi det er færre sjukehusinnleggingar.

Utviklinga i talet på sjukehusinnleggingar ligg òg nokre dagar bak smittetala, fordi det tek tid før folk utviklar alvorleg sjukdom.

– Dersom smittetala held fram med å auke, er det ein risiko for at også talet på innleggingar vil auke framover, sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB torsdag.

Fleire blir testa

Ein annan vesentleg forskjell frå mars er testkapasiteten. Den gong vart langt færre testa, og styresmaktene tilbaud berre koronatest til alvorleg sjuke, tilsette i helsetenesta eller dei som hadde hatt nærkontakt med smitta.

No kan alle med koronasymptom teste seg.

Då smitten var som høgast i mars, testa styresmaktene mellom 2.000 og 6.000 personar dagleg, og fleire dagar fekk opp mot 10 prosent av dei testa påvist koronasmitte.

Til samanlikning testa ein 15.000 personar tysdag denne veka og 20.000 måndag denne veka. Delen smitta blant dei testa dei to dagane var på høvesvis 0,8 og 0,9 prosent.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet seier ein ikkje kan samanlikne situasjonen som er no med situasjonen i mars.

– For i mars påviste jo vi ein veldig liten del av tilfella, så vi reknar med at i mars og april så var det fleire tusenet som vart smitta, men no så finn vi omtrent halvparten av tilfella. Så vi har ei mykje betre oversikt no, seier Aavitsland til NRK.

(©NPK)