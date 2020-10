Stegle frontar i Bertheussen-saka til siste slutt

innenriks

Før tingrettsdommar Yngvild Thue avslutta saka etter 21 dagar i Oslo tingrett fredag, vart påtalemakta igjen skulda for å ha tunnelsyn, medan forsvaret fekk høyre at dei har ramma ei rekkje bevis med harelabb og ikkje vurdert dei i samanheng.

Dommen er venta i midten av desember. Aktoratet har lagt ned påstand om to års vilkårslaus fengsel for Tor Mikkel Waras sambuar, medan påstanden til forsvaret er full frifinning.

Tiltalte har vore ut og inn av rettssalen sidan saka starta 8. september. Fredag valde ein svartkledd Bertheussen å vere i retten heile rettsdagen.

Verken ho eller fornærma Ingvil Smines Tybring-Gjedde brukte høvet til å komme med ein kommentar før saka var slutt.

– Eg er glad for at det er over no. Det har vore ekstremt utfordrande. Alt har komme opp ein gong til, og det har prega meg sterkt i desse vekene, seier Smines Tybring-Gjedde til NTB.

Rykande revolver

Bertheussen hadde fredag igjen med eit nytt berenett, denne gongen med bilete av ein rykande revolver og ei oppramsing av bevisa i straffesaka mot henne.

Veskene har vore eit samtaletema under heile saka. 55-åringen nektar all skuld i saka om truslar mot demokratiet, sin eigen sambuar Tor Mikkel Wara og ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, og har komme med nett med nye bodskap nesten dagleg.

Denne gongen var det huka av for «NEI» bak orda «DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitner, tilståelse og den skyldige», men «JA» for «alibi».

Svært grundig gjennomgang

I sluttinnlegget sitt kritiserte medforsvarar Bernt Heiberg etterforskinga til påtalemakta og meinte at fleire av forholda ikkje dreier seg om straffbare truslar, ei heller at dei var retta mot dåverande justisminister Tor Mikkel Wara.

Forsvararen gjekk særs grundig til verks og drøfta alle moglege – og ein del heilt utenkjelege sider – ved saka.

Han angreip påtalemakta for å vilje bruke straffesaka mot Bertheussen som ei brekkstong for å auke det generelle straffenivået rundt paragraf 115, som gjeld angrep på demokratiet.

– Gitt at retten likevel skulle finne henne skuldig på alle punkta i tiltalen, er ei straff på ni månaders fengsel meir passande. To år er altfor, altfor strengt, sa Heiberg.

Bertheussen har nekta straffskuld på alle forhold i tiltalen og meiner nokon andre må stå bak dei åtte handlingane Politiets tryggingsteneste (PST) hevdar ho skal ha utført.

Dissekerte argumentasjonen

Heiberg plukka argumentasjonen til motparten frå kvarandre bit for bit og kasta lys over dei ulike delane for dei seks dommarane.

– Sagt med brei penn av aktor er alle handlingane å sjå på som truslar. Det er for unyansert. Det å tenne på ein bil, er det å sjå på som ein trussel eller eit gjennomført straffbart forhold? Det er ikkje ein trussel med mindre han peikar framover mot ei ny handling, sa han.

Han brukte mykje av tida til å drøfte paragraf 115, som skal verne offentlege styresmaktspersonar.

– Er det Wara som justisminister som er trua, eller ei anna rolle, sa han og viste til at Wara òg er ein privatperson og sambuar med tiltalte.

Heiberg meinte at dette skaper ei svært vanskeleg bevisvurdering når desse rollene blir blanda.

– Påtalemakta må føre fullt ut bevis for at det er i eigenskap av statsråd den rettsstridige handlinga er retta mot, sa forsvarsadvokaten.

