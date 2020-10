Terje Rød-Larsen innrømmer å ha lånt pengar av Jeffrey Epstein

innenriks

Den norske toppdiplomaten Rød-Larsen skriv i eit brev til støttespelarar at han angrar på å ha lånt pengar av milliardæren Epstein, skriv Dagens Næringsliv.

– Eg innser at det var ei alvorleg feilvurdering frå mi side å delta i eit personleg finansielt forhold med Jeffrey Epstein, og eg angrar det heilhjarta, skriv han i brevet.

Rød-Larsen har gjentekne gonger tidlegare vorte beden om å avklare sambanda sine til den no avdøde milliardæren, utan å ha gitt klare svar.

Førre veke bad Utanriksdepartementet Rød-Larsen om meir klarheit rundt sambandet mellom dei to. UD har gjennom åra gitt over 130 millionar kroner til tankesmia IPI, som blir leidd av Rød-Larsen.

Onsdag skreiv DN at Rød-Larsen på eit tidspunkt skulda Epstein 130.000 dollar, og at han seinare gav grønt lys for ei utbetaling av 100.000 dollar frå tankesmia til Epstein. Det er uklart kvifor han skulda pengane.

Epstein vart funnen død i ei fengselscelle i New York i august. Rettsmedisinarane har konkludert med at han tok sitt eige liv. Han hadde fleire mektige og berømte venner i USA og Storbritannia og var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner.

(©NPK)