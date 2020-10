Seks av ti nøgde med at koronapandemien roar ned halloweenfeiring

innenriks

Gleda over å leggje halloweentradisjonen død i Noreg, aukar med alderen. I aldersgruppa over 60 år svarer 82 prosent at dei synest det er positivt om pandemien bidreg til at det blir mindre feiring 31. oktober. Det kjem fram av svara frå ei fersk spørjeundersøking, gjennomført av analyseinstituttet YouGov blant 1.003 personar over 18 år på oppdrag av Danske Bank i perioden 7. til 11. oktober.

Forbrukarøkonom Cecilie Tvetenstrand i banken trur likevel ikkje halloweenhatarane bør håpe på at dette er byrjinga på slutten for knask eller knep-feiringa, sjølv om fleire truleg droppar feiringa i år på grunn av koronasituasjonen.

Færre feirar

Tilsvarande undersøkingar frå tidlegare år viser at berre 24–25 prosent av nordmenn vanlegvis markerer kvelden. Ifølgje årets undersøking er det berre 14 prosent som heilt sikkert skal feire halloween no, medan 13 prosent enno tel på knappane.

Normalt seier drygt halvparten av nordmenn at dei rett og slett mislikar feiringa fordi ho er unorsk, og no har det komme endå ein grunn til droppe knask eller knep-opplegget: smittefaren. Heile 27 prosent seier i år at koronapandemien er ei hovudårsak til at dei vil kutte ut halloween i år.

Når folk skal grunngi kvifor dei synest det er bra at koronasituasjonen legg lok på årets halloween, er hovudårsakene at halloween er ei amerikansk, masete, tullete og unødvendig feiring, skapt av handelsstanden.

Alternativ fest

Folkehelseinstituttet (FHI) oppmodar folk til å lage alternative Halloween-markeringar, ved å redusere talet på kontaktar og dermed minimere risikoen for smittespreiing og bidra til ei enklare smittesporing.

– Skattejakt, rebusløp og liknande med dei same faste gruppene ein vanlegvis er ein del av, er gode alternativ til den tradisjonelle besøksrunden i nabolaget, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Undersøkinga viser då òg at det er svært mange som vil droppe feiringa for å unngå smittefare, det gjeld òg dei som gjerne skulle markert dagen. Det blir poengtert at å gå frå dør til dør, feste med mange og opne døra for maskerte ukjende ikkje er god smitteberedskap.

