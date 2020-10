Barneombodet er bekymra for sårbare barn når det blir meir heimekontor

innenriks

Byrådet i Oslo informerte måndag om at det frå torsdag 29. oktober blir påbod om heimekontor så langt det er praktisk mogleg.

Barneombodet fryktar at påbod om heimekontor skal gå ut over sårbare barn og unge.

– Vi må ikkje komme i same situasjon som i vår, då dei fleste som arbeidde med barn i ein sårbar situasjon, vart sende på heimekontor, seier barneombod Inga Bejer Engh.

Ho meiner det er viktig at alle kommunar no har på plass beredskapsplanar for nye smitteutbrot, og at dei vurderer kva konsekvensar nye smitteverntiltak vil ha for barn og unge.

Barneombodet påpeikar at slike planar ikkje har vorte nemnde i samband med dei nye tiltaka i Oslo, men ho går ut frå at planane er på plass, og at det vil gå ut instruksar om at dei som arbeider med barn i sårbare situasjonar, ikkje kan ha heimekontor.

– Eg går ut frå at Oslo kommune no har på plass beredskapsplanar for dei sektorane som arbeider med barn i ein sårbar situasjon, som mellom anna barnevernstenesta og helsestasjonane, seier Inga Bejer Engh.

