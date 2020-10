Equinor held petroleumsanlegg stengt i eitt år etter brann

innenriks

Equinor opplyser måndag at kartlegginga av skadeomfanget indikerer at LNG-anlegget vil vere nedstengt i inntil tolv månader for utbetringar.

Kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor seier det ikkje kan seiast nøyaktig kva konsekvensar dette får på lang sikt for dei tilsette, men understrekar at det er heilt uaktuelt å permittere nokon per no.

– Vi har mykje arbeid og aktivitet å drive med medan anlegget er nedstengt. Det er mykje å gjere før vi er tilbake i produksjon. Så kan ikkje eg spekulere i om det vil bli aktuelt med endringar seinare. Men vi ser for oss at vi heller vil ha behov for auka kapasitet for å komme tilbake i produksjon, seier han til NTB.

Arbeidet som skal utførast, inkluderer brannskadar på luftinntaket på ein av dei fem kraftturbinane til anlegget. I tillegg har store mengder sjøvatn frå sløkkearbeidet øydelagt andre hjelpesystem som elektroutstyr og kablar i anlegget. Det er arbeidsomfanget frå desse følgjeskadane som er mest omfattande, og varigheita til stansen vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.

Stor uvisse

Framdrifta vil òg bli påverka av smitteverntiltak for handtering av covid-19-viruset.

– Sjølv om mykje kartleggingsarbeid står att, og uvissa er stor, så er no vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, seier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Han fortel at dei òg vil bruke nedstengingsperioden til å gjennomføre anna vedlikehald og utbetringsarbeid planlagt for 2021.

– Dette omfattar både løpande vedlikehald og vedlikehald planlagt i ein revisjonsstans våren 2021.

Starta gransking

Equinor, Petroleumstilsynet og politiet har starta granskingar av brannen, og dette arbeidet vil gå føre seg ut året.

– Brannen på Hammerfest LNG var ei særs alvorleg hending. Dei ulike granskingane av hendinga blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at liknande hendingar kan skje igjen, seier Grete B. Haaland, direktør for alle landanlegg i Equinors portefølje.

I ei pressemelding tidlegare i oktober uttalte selskapet at det følgjer opp hendinga overfor tilsette og lokalbefolkninga i Hammerfest, og at det vil òg gjennomgå avvik som nyleg er påpeika av Petroleumstilsynet.

