Fire storbyar kan miste fødehjelp for minoritetskvinner frå nyttår

innenriks

Staten har gitt prosjektstøtte til hjelpetilbodet, der det ifølgje NRK no finst doulaer på 16 språk i Noreg, og 140 fødande kvinner sidan mars 2018 har fått hjelp før, under og etter fødselen av ein fleirkulturell doula.

Doulaen hjelper i tillegg til jordmor og ein eventuell partnar eller tolk, og med erfaring frå å sjølv å ha fødd i Noreg vil ho kunne forklare minoritetskvinner korleis det norske helsevesenet fungerer.

Helseminister Bent Høie (H) oppfattar at dei sjukehusa som har ordninga, har nytte av ho og seier han synest det er ei fin ordning, men no må sjukehusa og kommunane ta over rekninga.

– Dei har fått pengar frå staten for å prøve dette ut. Viss dei er fornøgd, er det jo deira ansvar å ta dette vidare, seier han.

Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil derimot gjere ordninga permanent.

– Minoritetskvinner har høgare risiko for alvorlege komplikasjonar under fødselen. Dei har høgare risiko for dødfødsel. Dei får mindre smertelindring. Sånn kan vi ikkje ha det. Dette er ikkje eit prosjekt, seier ho.

Det er hjelpetilbodet i Oslo, Lørenskog, Trondheim og Drammen som mistar statleg finansiering frå 2021. Stavanger, Bergen og Kristiansand er finansiert ut 2021.

(©NPK)