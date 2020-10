Halvparten veit ikkje kva auka rente betyr for lommeboka

innenriks

Undersøkinga er gjort av Kantar på vegner av Nordea og viser at folk i Noreg ikkje bekymrar seg så mykje for auka rente, men at dei heller ikkje har teke seg bryet med å setje seg inn i kva konsekvensane kan bli om renta skulle stige.

Undersøkinga viser samtidig at menn har rekna meir på økonomien enn kvinner. Yngre personar og dei med låg inntekt er meir urolege enn eldre og dei med høgare inntekt, som tradisjonelt sett har lågare gjeldsgrad.

Forbrukarøkonom Derya Incedursun i Nordea trur dette handlar om at mange har vent seg til eit lågt rentenivå over fleire år og derfor ikkje uroar seg. Ho påpeikar at rentene vil stige igjen, og når dei gjer det, vil det merkast.

Viss bustadlånsrenta stig med 1 prosentpoeng, vil låneutgiftene auke med 10.000 kroner i året for kvar million ein har i gjeld før skatt.

(©NPK)