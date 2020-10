Innstramming i vente for utanlandske arbeidarar

innenriks

Det er klart etter at helseminister Bent Høie (H) måndag var i eit møte med NHO og LO om saka.

Ifølgje NRKs opplysningar ligg det an til at den såkalla fritidskarantenen vil bli fjerna, altså at ein kan gå på jobb, men må halde seg heime på fritida. Det vil òg bli krav om einerom på brakkerigg og testing for koronavirus kvar tredje dag, erfarer NRK.

Høie understrekar for sin del at regjeringa enno ikkje har konkludert. Ei avgjerd skal takast i løpet av dagen, og så vil dei nye tiltaka bli presenterte på ein pressekonferanse klokka 16 .

– Vi jobbar med å sjå på det no, seier Høie til NTB.

Bakteppet er at utanlandske arbeidarar til no har sloppe ti dagar karantene for å kunne halde hjula i industrien i gang. Men dette unntaket inneber forhøgd risiko for importsmitte, forklarer Høie.

Han meiner denne risikoen i større grad må takast høgd for når smitteutviklinga i Europa er så negativ som no.

– Den aller største utfordringa er at smittesituasjonen endrar seg så dramatisk. Derfor vurderer regjeringa innskjerpingar i ordninga. Før vi konkluderer, har vi behov for å drøfte det med arbeidsgivar- og arbeidstakarsida, seier Høie.