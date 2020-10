NHO Reiseliv: Restriksjonane betyr at mange hotell og serveringsstader må stengje

innenriks

– Det vil rett og slett ikkje vere lønnsamt å halde ope. Skal vi klare å verne servering og utelivsbransjen i Oslo, og alle arbeidsplassane i bransjen, må kompensasjonsgraden aukast til minst 70 prosent, seier ho i ei pressemelding.

Devold seier at reiselivet set pris på at byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på koronapressekonferansen til byrådet måndag ettermiddag sa at styresmaktene no må få på plass ei betre kompensasjonsordning frå bransjen.

Tiltaka som blir innførte torsdag klokka 12, og som særleg råkar reiselivet, er påbod om munnbind innandørs på alle serveringsstader for tilsette og gjester i alle situasjonar der ein ikkje sit ved eit bord, ein reduksjon frå maksimum 50 til 20 personar på innandørs arrangement som ikkje har faste sete, og forbod mot å sleppe inn nye gjester etter klokka 22.

