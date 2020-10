No er legestreiken i gang – rask opptrapping blir varsla

innenriks

I Bergen, Tromsø og Narvik vart det teke ut fem legar i streik, medan fire legar i høvesvis Stavanger og Trondheim òg streikar.

Legeforeininga varslar at streiken vil bli trappa opp i starten av veka dersom partane ikkje kjem til semje.

– Noreg står midt i ein pandemi som har hatt store konsekvensar for helsetenesta. Det første uttaket vårt skånar i stor grad befolkninga og pasientane for konsekvensane av streiken. Vi er opptekne av å ta samfunnsansvar, også under ein streik, uttalte president i Legeforeininga Marit Hermansen då streiken vart annonsert.

Kan påverke ventetid ved legevakta

Fylkestillitsvald for allmennlegane i Troms, Lise Figenschou, sa søndag til NRK Dagsnytt at streiken er krevjande.

– Kommunelegane og fastlegane har ein heilt essensiell rolle i kommunehelsetenesta, og det er dei små kommunane som blir mest sårbare. Blir streiken langvarig, vil det kunne gå ut over ventetid til dømes på legevakta, seier Figenschou.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det enda med tvungen lønnsnemnd etter fem veker med streik.

Legane: For stor arbeidsbelastning

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmeklaren at det ikkje var mogleg for partane å komme til semje. Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdanna legar og samfunnsmedisin.

Legeforeininga meiner arbeidsbelastinga for fastlegane er for stor. Dei er i dag pliktige til å jobbe ei viss mengd legevakt i tillegg til fastlegejobben. Legeforeininga vil ha ei avgrensing i kor mykje legevaktarbeid legane kan påleggjast.

Legeforeiningas krav i forhandlingane har vore at legen må samtykkje til meir enn sju timars legevakt i veka, tilsvarande 28 timar i beredskapsvakt.

KS: Har komme med ei rekkje forslag

KS' forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø seier at alle forslag har vorte avviste av Legeforeininga.

– Vi har stått på i forhandlingane og meklinga for å sikre at alle innbyggjarane i Noreg skal ha tilgang på legevakttenester. Vi er samd med Legeforeininga i at nokre fastlegar har for stor vaktbelasting, og vi har i meklinga foreslått ei rekkje tiltak for å redusere denne, seier Gangsø til KS' nettstad.

