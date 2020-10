Oslo innfører «sosiale bobler»

innenriks

– Vi tilrår at talet på kontaktar gjennom ei veke ikkje overstig ti personar i sosiale samanhengar, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskulekohortar. Det betyr at folk må byrje å ha oversikt over nærkontaktane sine og generelt avgrense den sosiale interaksjonen med andre til eit minimum, sa byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Slike sosiale avgrensingar er det som internasjonalt har vorte kalla «sosiale bobler».

Byrådsleiaren sa òg at Oslo kommune oppmodar studiestadene og Kunnskapsdepartementet til å innføre digital undervisning på høgskular og universitet når det er mogleg.

– Vi kjem kontinuerleg til å vurdere å politimelde grove brot på smittevernforskrifta og be politiet strafforfølgje dette, sa Johansen.