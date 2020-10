Oslo innfører «sosiale bobler»

innenriks

Oslo kommune tilrår at innbyggjarane i hovudstaden ikkje har kontakt med fleire enn ti personar gjennom ei veke. Dette tiltaket er ofte kalla «sosiale bobler» og er mellom anna kjent frå Belgia.

– Vi må få ned talet på nærkontaktar, sa byrådsleiar Raymond Johansen då han måndag orienterte om koronasituasjonen i hovudstaden.

Kommunen vidarefører alle tiltak som er innførte til no, og innfører òg nye tiltak for å hindre at Oslo hamnar i den same situasjonen som andre europeiske storbyar.

Nye tiltak

Hovudbodskapen i tiltaka er å avgrense den sosiale kontakten til eit minimum og dermed òg vise solidaritet med dei som potensielt kan rammast hardast av viruset.

Byrådet innfører desse Oslo-tiltaka frå torsdag 29. oktober klokka 12:

* Påbod om munnbind inne på offentleg stad, mellom anna i butikkar og kjøpesenter, der ein ikkje kan halde oppe minst éin meters avstand.

* Påbod om munnbind inne på serveringsstader for tilsette og gjester i alle situasjonar der ein ikkje sit ved eit bord.

* Stans i innsleppet til utestader klokka 22.

* Avgrensing av deltakarar på alle innandørs arrangement utan fast seteplassering blir justert ned frå 50 til 20 personar.

* Påbod om heimekontor og krav om at alle arbeidsgivarar skal dokumentere at dei tilsette har fått beskjed om at dei skal ha heimekontor så langt det er praktisk mogleg.

* Talet på kontaktar gjennom ei veke bør ikkje overstige ti personar i sosiale samanhengar ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskulegrupper.

Vidarefører tiltak

I tillegg til dei nasjonale smitteverntiltaka vidarefører byrådet desse Oslo-tiltaka:

* Forbod mot private samankomstar med fleire enn ti personar.

* Påbod om munnbind i kollektivtransporten når ein ikkje kan halde éin meters avstand.

* Skjenkjestopp frå klokka 24.00.

* Avgrensingar i breiddeidrett for vaksne.

* Maksimalt 200 personar kan vere til stades på utandørsarrangement.

Byrådsleiar Raymond Johansen understrekar at openberre og grove brot på smittevernforskrifta i kommunen vil bli følgde opp og melde til politiet.

– Dette knyter seg særleg til arrangement der ein ikkje følgjer smittevernreglane, seier Johansen.

