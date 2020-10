innenriks

Oslo kommune tilrår at innbyggjarane i hovudstaden ikkje har kontakt med fleire enn ti personar per veke i sosiale samanhengar utanom dei bur saman med og barnehage- og barneskulekohortar.

Dette tiltaket er ofte kalla sosiale bobler og er mellom anna kjent frå Belgia.

Bobla gjeld ikkje barn og fritidsaktivitetar, og arbeidskollegaer blir heller ikkje talde som sosiale nærkontaktar.

– Vi må få ned talet på nærkontaktar, sa byrådsleiar Raymond Johansen då han orienterte om koronasituasjonen i hovudstaden.

Kommunen vidarefører alle tiltak som er innførte til no, men innfører i tillegg nye tiltak for å hindre at Oslo hamnar i same situasjon som andre europeiske storbyar.

Oslo kommune håpar at tiltaka berre må vare i fire til seks veker.

Nye tiltak

– Vi innfører strengare tiltak for å kunne halde samfunnet mest mogleg ope, og for at vi ikkje skal hamne i ein situasjon der portforbod er det einaste vi har igjen i verktøykassa av tiltak, sa Johansen.

Blant dei nye tiltaka er påbod om munnbind inne på offentleg stad, mellom anna butikkar og kjøpesenter, der ein ikkje kan halde oppe minst éin meters avstand.

Også tilrådingane om heimekontor blir skjerpa.

– Alle arbeidsgivarar må kunne dokumentere at det er eit system for heimekontor. Det skal sikre at alle arbeidstakarar som ikkje må vere fysisk på arbeidsplassen, jobbar heimanfrå, seier Johansen.

– Utsett bryllaup

Byrådsleiaren presiserte fleire gonger at talet på nærkontaktar og generelt talet på menneske vi møter, må ned.

– Kan du jobbe heimanfrå, så gjer det.

– Kan du utsetje konfirmasjon, bryllaup eller selskap, så gjer det, sa Johansen.

Hovudbodskapen i dei nye tiltaka er å avgrense den sosiale kontakten til eit minimum. Dermed blir det òg stans i innsleppet til utestadene klokka 22.

Eit anna punkt er at talet på deltakarar på innandørs arrangement utan fast seteplassering blir justert ned frå 50 til 20 personar.

Oslo kommune innfører òg påbod om munnbind på offentlege stader innandørs når meteren ikkje kan haldast, og på serveringsstader der ein ikkje sit ved eit bord.

Dei nye Oslo-tiltaka blir innførte frå torsdag 29. oktober klokka 12.

Vidarefører tiltak

Førre veke vart det registrert 425 nye smitta i Oslo, noko som viser at smitten i Oslo aukar. Det uroar byrådsleiaren.

– Vi må halde fram med å gjere det vi kan for å ha kontroll over smitten, samtidig som vi held barnehagar og skular opne, seier Johansen og fortalde at dei allereie eksisterande Oslo-tiltaka blir forlengde.

Dette gjeld forbod mot private samankomstar med fleire enn ti personar, påbod om munnbind i kollektivtransporten når ein ikkje kan halde meir enn éin meters avstand, skjenkjestopp frå klokka 24, avgrensingar i breiddeidrett for vaksne og maksimalt 200 personar på utandørsarrangement.

Byrådsleiaren understrekar at openberre og grove brot på smittevernforskrifta i kommunen vil bli følgde opp og melde til politiet.

– Dette gjeld særleg arrangement der ein ikkje følgjer smittevernreglane, seier Johansen.

