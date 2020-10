Regjeringa legg fram nye koronatiltak

innenriks

På pressekonferansen vil Erna Solberg (H), Bent Høie (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vere til stades frå regjeringa. Også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil vere til stades.

Nye og strengare tiltak vart varsla på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Nore fredag. Då sa statsminister Solberg at ho var bekymra over smitteauken i Noreg.

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal. Det er ein auke på 160 melde tilfelle siste døgn.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å tilrå nye tiltak slik at vi beheld kontrollen. Tiltaka vil vere målretta mot dei områda der vi no ser at smitten aukar, sa Solberg under pressekonferansen fredag.

Helseminister Bent Høie (H) sa då at dei vil basere seg på tiltak som er tilstrekkelege nasjonalt, men at ein òg må vere førebudd på strengare tiltak på lokalt nivå.

Måndag skal òg byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen informere om nye koronatiltak i hovudstaden.

Det er meldt om 52 nye koronatilfelle i Oslo det siste døgnet. Tala frå Oslo kommune viser at det dei siste to vekene er registrerte i alt 730 smitta i byen.