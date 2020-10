Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet med fleirtal på ny måling

innenriks

Tala viser at Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet ville få 85 av 169 mandat dersom det var stortingsval no, skriv Aftenposten. Tidlegare i haust har Ap-leiar Jonas Gahr Støre vore avhengig av Raudt og/eller Miljøpartiet Dei Grøne for å få fleirtal.

– Dette er eit godt teikn. At det er fleirtal for eit skifte, er det viktigaste, men at desse tre partia ville fått fleirtal, ville vore ekstra bra, seier Støre til NRK.

Ifølgje målinga er Høgre framleis det største partiet i landet med 25,2 prosents oppslutning, noko som er ein framgang på 1,1 prosentpoeng.

Det hjelper likevel lite for Erna Solberg når både Venstre (3,3) og KrF (3,3) er under sperregrensa. Samtidig har tidlegare regjeringspartnar Framstegspartiet ein nedgang på 2,1 prosentpoeng til 12,3 prosent.

Oppslutninga til partia fordeler seg slik: Raudt 3,3 (-1,9), SV 7,9 (+0,8), Ap 23,5 (+1,8), Sp 14,9 (+1,8), MDG 4,3 (-0,6), KrF 3,3 (+0,3), Venstre 3,3 (-0,3), Høgre 25,2 (+1,1), Frp 12,3 (-2,1) og andre 2,2 (-0,7).

Målinga er gjort mellom 20. og 25. oktober. 942 personar vart intervjua. Feilmarginen varierer mellom 1,1 og 3,2 prosentpoeng og er størst for dei største partia.

